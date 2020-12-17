Чт, 17.12.2020
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Уга Думпис, инфекционист
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В период ограничений на торговлю можно будет покупать и алкоголь

Покупатель в алкогольном отделе

ФОТО: TASS/Scanpix

В период с субботы, 19 декабря, до 11 января, когда действует запрет на торговлю рядом товаров, торговля алкоголем будет разрешена, сообщил министр экономики Янис Витенбергс после заседания правительства.

Министр подчеркнул, что в этот период будут доступны все продовольственные продукты, в том числе алкоголь.

Ранее, когда были приняты ограничения на торговлю в выходные дни, алкоголь был включен в список запрещенных товаров.

Торговля в интернете по-прежнему не ограничивается. Витенбергс подчеркнул, что следует больше использовать услуги интернет- магазинов и удаленную продажу товаров, которые можно самостоятельно забрать в магазинах и пунктах выдачи.

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