В период ограничений на торговлю можно будет покупать и алкоголь

В период с субботы, 19 декабря, до 11 января, когда действует запрет на торговлю рядом товаров, торговля алкоголем будет разрешена, сообщил министр экономики Янис Витенбергс после заседания правительства.
Министр подчеркнул, что в этот период будут доступны все продовольственные продукты, в том числе алкоголь.
Ранее, когда были приняты ограничения на торговлю в выходные дни, алкоголь был включен в список запрещенных товаров.
Торговля в интернете по-прежнему не ограничивается. Витенбергс подчеркнул, что следует больше использовать услуги интернет- магазинов и удаленную продажу товаров, которые можно самостоятельно забрать в магазинах и пунктах выдачи.