Видео ⟩ 12-летний сделал латышскую версию трека популярного в России рэпера Slava Marlow

JUKA оказался очень музыкальным ребенком, который растет в творческой семье. Во время интервью стало известно, что его интересует не только хип-хоп.

- Расскажи, сколько лет ты занимаешься музыкой?

- Я в общем занимаюсь музыкой около 4 лет, 3 из которых активно играл рок и блюз на электрогитаре. Битмейкинг для себя я открыл этим летом, а в дальнейшем хочу развиваться именно в этой сфере. Моя гитара и мой контрабас немного по мне скучают, особенно в последнее время.

Примечательно, что Slava Marlow популярен не только в России, но и у нас в Латвии. 12 декабря состоялась премьера клипа на песню "Снова я напиваюсь". Ее посмотрели уже свыше 4,5 миллионов человек. JUKA отмечает, что он видит в этой композиции нечто большее, чем просто хайп.

- Почему ты решил сделать латышскую версию именно этого артиста?

- Slava Marlow меня очень вдохновил. Через его творчество я лучше понял, в чем вообще соль битмейкинга. Этот трек с глубоким смыслом, и его поймет как подросток, так и человек постарше. Мне кажется, что вопросы соотношения материальных и моральных качеств, особенно в наше время, знакома многим.

Юноша подчеркивает, что очень любит музыку вне зависимости от жанра и стиля.

- А какую музыку ты любишь?

- Слушаю самые разные жанры в зависимости от настроения. В моем плейлисте есть столько всего: начиная с Моцарта и заканчивая Моргенштерном. Еще я очень люблю анимацию, и в творчестве стараюсь совмещать эти две вещи. Один из моих кумиров в анимации - Мармаж. Он аниматор, но иногда выпускает и треки, обожаю их.

- Я знаю, что ты играл неоднократно на улице. Это вообще сложно? Как люди реагируют?

- Это интересно, и порой бывает очень весело. Я начал играть на улице потому, что я хотел показать людям свое творчество. Мне хотелось посмотреть на свой прогресс их глазами. Я старался с каждым разом улучшить репертуар, и в те времена, когда еще не было коронавируса, это стало для меня очень интересным опытом. Было очень много классных, открытых людей из самых разных уголков планеты - из Америки, России, Швеции, и даже иногда приходилось на английском отвечать, что я их не понимаю, так как не мог разобрать, на каком языке они разговаривают.

- Что говорят родители?