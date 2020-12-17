Думпис: при нынешних показателях заболеваемости Covid-19 жизнь в Латвии небезопасна

При нынешних эпидемиологических показателях жизнь в Латвии небезопасна, поскольку распространение Covid-19 угрожает не только здоровью населения, но и реализации государственных функций в целом, заявил главный инфектолог Минздрава Уга Думпис.
По его словам, чтобы снизить заболеваемость и сделать жизнь в стране безопаснее, сейчас не нужно встречаться с другими людьми, праздники следует провести в кругу своего домохозяйства. Таким образом, по мнению Думписа, можно снизить распространенность Covid-19 до контролируемого уровня, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение и облегчить идентификацию контактных лиц.
"Если сегодня заболевает 1000 человек, это означает, что как минимум 100 из них через неделю попадут в больницу с пневмонией", - пояснил инфектолог, добавив, что у больных также есть друзья и родственники, которые становятся контактными лицами и им приходится соблюдать домашний карантин.
Как сообщалось, в связи с ростом заболеваемости Covid-19 в Латвии с 6 ноября по 11 января объявлено чрезвычайное положение.
С 21 декабря в течение трех недель будут введены дополнительные меры безопасности, чтобы каждый житель встречался с как можно меньшим числом людей за пределами своего домохозяйства.