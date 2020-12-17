Чт, 17.12.2020
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Юрий Перевощиков
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Пропавшая в пещерах туристическая группа с детьми нашлась
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Пещера.

ФОТО: скриншот

Спасатели нашли группу туристов, в которую входили восемь детей, пропавших в подмосковных пещерах Сьяны в районе Домодедово, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным телеграм-канала 112, дети сами вышли из пещеры к спасателям, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что группа туристов направилась в пещеры около 11 утра 17 декабря, после чего перестала выходить на связь. На место направили спасателей.

Издание Life сообщает, что один человек был найден в шоковом состоянии у входа в пещеры. РИА Новости утверждает, что найденный - инструктор группы, который направил детей в пещеры с родителем одного из ребенка. 

Сьяны - система искусственных пещер-каменоломен. В советское время там располагался военный госпиталь, а затем - сейсмологическая станция. Общая протяженность изученных ходов - около 19 километров.

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