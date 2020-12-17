Пропавшая в пещерах туристическая группа с детьми нашлась

По данным телеграм-канала 112, дети сами вышли из пещеры к спасателям, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что группа туристов направилась в пещеры около 11 утра 17 декабря, после чего перестала выходить на связь. На место направили спасателей.

Издание Life сообщает, что один человек был найден в шоковом состоянии у входа в пещеры. РИА Новости утверждает, что найденный - инструктор группы, который направил детей в пещеры с родителем одного из ребенка.