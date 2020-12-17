Правительство об ограничениях, Путин о Навальном, а Швеция об ошибках. Все, что вы могли пропустить 17 декабря

Чтобы вы были в курсе всего происходящего - коротко о главном.
Коронавирус:
- В Латвии за сутки - 1040 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек.
- Кариньш: если в течение 10 дней ситуация не изменится, придется вводить ограничения на передвижение.
- Король Швеции признал неудачной стратегию страны по борьбе с коронавирусом.
- В период ограничений на торговлю можно будет покупать и алкоголь.
- В одном из филиалов пансионата Derpele Covid-19 заболели более половины клиентов и работников.
- Думпис: при нынешних показателях заболеваемости Covid-19 жизнь в Латвии небезопасна.
- К поставкам вакцин от Covid-19, возможно, не будет применяться НДС.
- Глава Еврокомиссии: вакцинация от Covid-19 в ЕС начнется 27 декабря
- Рижская дума не разрешила провести очередное мероприятие против ограничений Covid-19.
- New York Times: Литва - мировой лидер по распространению Covid-19 при пересчете на 100 000 жителей.
- "Скоро придется выбирать, каких пациентов спасать": литовские врачи о ситуации с Covid-19 в стране.
- Тяжелая реакция на вакцину от Covid-19: в США медработница попала в больницу.
- Перевощиков: в магазинах по-прежнему слишком много людей.
- Мэр Харькова умер от последствий Covid-19.
- Эммануэль Макрон заразился Covid-19.
Другие события дня:
- Россию отстранили от международных соревнований на два года.
- В подмосковных пещерах пропала туристическая группа с детьми.
- "Для нас важно, что мы рядом с Беларусью". Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию.
- Европарламент утвердил новый семилетний бюджет ЕС.
- На Юрмальском шоссе автомобиль насмерть сбил женщину.
- Артур Том Плешс выбран министром охраны окружающей среды и регионального развития.
- Сейм повторно утвердил Леонида Калниньша командующим НВС.
- Задержанный Еремеев обжаловал решение суда о своем аресте.
- airBaltic прощается с последним самолетом Boeing 737.
- Прошла ежегодная пресс-конференция с Владимиром Путиным.
Немного легких новостей отвлечься:
- Экс-игрок КХЛ о сборах со Знарком: "Матрасы, на которых человек семь умерло, и тараканы по стенам".
- Шнуров спросил Путина, как простому человеку не материться, описывая "эту жизнь". Президент ответил!
- Настоящая, искусственная или альтернатива: идеи новогодних елок.