Чт, 17.12.2020
Мы должны подготовиться к трехнедельному периоду тишины. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Правительство об ограничениях, Путин о Навальном, а Швеция об ошибках. Все, что вы могли пропустить 17 декабря

ФОТО: rus.tvnet.lv

Чтобы вы были в курсе всего происходящего - коротко о главном.

Коронавирус:

  • В Латвии за сутки - 1040 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек.
  • Кариньш: если в течение 10 дней ситуация не изменится, придется вводить ограничения на передвижение.
  • Король Швеции признал неудачной стратегию страны по борьбе с коронавирусом.
  • В период ограничений на торговлю можно будет покупать и алкоголь.
  • В одном из филиалов пансионата Derpele Covid-19 заболели более половины клиентов и работников.
  • Думпис: при нынешних показателях заболеваемости Covid-19 жизнь в Латвии небезопасна.
  • К поставкам вакцин от Covid-19, возможно, не будет применяться НДС.
  • Глава Еврокомиссии: вакцинация от Covid-19 в ЕС начнется 27 декабря
  • Рижская дума не разрешила провести очередное мероприятие против ограничений Covid-19.
  • New York Times: Литва - мировой лидер по распространению Covid-19 при пересчете на 100 000 жителей.
  • "Скоро придется выбирать, каких пациентов спасать": литовские врачи о ситуации с Covid-19 в стране.
  • Тяжелая реакция на вакцину от Covid-19: в США медработница попала в больницу.
  • Перевощиков: в магазинах по-прежнему слишком много людей.
  • Мэр Харькова умер от последствий Covid-19.
  • Эммануэль Макрон заразился Covid-19.

Другие события дня:

  • Россию отстранили от международных соревнований на два года.
  • В подмосковных пещерах пропала туристическая группа с детьми.
  • "Для нас важно, что мы рядом с Беларусью". Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию.
  • Европарламент утвердил новый семилетний бюджет ЕС.
  • На Юрмальском шоссе автомобиль насмерть сбил женщину.
  • Артур Том Плешс выбран министром охраны окружающей среды и регионального развития.
  • Сейм повторно утвердил Леонида Калниньша командующим НВС.
  • Задержанный Еремеев обжаловал решение суда о своем аресте.
  • airBaltic прощается с последним самолетом Boeing 737.
  • Прошла ежегодная пресс-конференция с Владимиром Путиным.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Экс-игрок КХЛ о сборах со Знарком: "Матрасы, на которых человек семь умерло, и тараканы по стенам".
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