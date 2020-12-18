Названо имя лучшего футболиста года по версии FIFA

Церемония вручения премий FIFA The Best прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Лучшим игроком года в мужском футболе стал нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски. В борьбе за главный приз он обошёл португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

Эта награда стала первой для 32-летнего поляка, который в 2020 году вместе с "Баварией" выиграл чемпионат Германии, кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Левандовски стал лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.

Одноклубник Левандовски Мануэль Нойер был признан лучшим вратарём года. В борьбе за награду он обошёл вратарей "Ливерпуля" и "Атлетико" Алисона Бекера и Яна Облака соответственно.

Также на церемонии был выбран лучший тренер - им второй год подряд стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. На награду претендовали также главные тренеры "Лидса" Марсело Бьельса и "Баварии" Ханс-Дитер Флик. В прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством 53-летнего Клоппа впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.