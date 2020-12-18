Пт, 18.12.2020
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  • Из-за ремонта на Деглавском мосту движение транспорта будет происходить по одной полосе
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Из-за ремонта на Деглавском мосту движение транспорта будет происходить по одной полосе

Иллюстративное фото

ФОТО: Anna Veronika Grepere / LETA

С 18 по 25 декабря на Даглавском мосту будет происходить демонтаж временных конструкций, будет установлен светофор и движение транспортных средств будет производиться по одной полосе, сообщил агентству LETA представитель департамента сообщения Рижской думы Аустрис Кейшс.

Ранее сообщалось, что с 26 ноября по 25 декабря будет проводиться ремонт двух опор Деглавского моста и в ходе работ запланированы изменения в организации движения на ул. Браслас и Вестиенас.

Ремонт Деглавского моста планируется завершить летом 2021 года.

Стоимость реконструкции моста с первоначально запланированных 5,2 млн евро увеличилась до примерно 14 млн евро.

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