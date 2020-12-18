Пт, 18.12.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Резекненская больница ограничит плановые операции

ФОТО: Reuters/ScanPix

В рамках подготовки к более стремительному росту числа госпитализированных пациентов с Covid-19 с сегодняшнего дня в Резекненской больнице ограничены плановые операции, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям медучреждения Лаура Сондоре.

Больница, оценив ситуацию, сочла необходимым подготовиться к более резкому росту количества пациентов с Covid-19 и ограничить плановые операции с сегодняшнего дня по 11 января.

Персонал больницы свяжется с пациентами индивидуально, чтобы проинформировать их об изменениях в предоставлении услуг.

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