Резекненская больница ограничит плановые операции

В рамках подготовки к более стремительному росту числа госпитализированных пациентов с Covid-19 с сегодняшнего дня в Резекненской больнице ограничены плановые операции, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям медучреждения Лаура Сондоре.
Больница, оценив ситуацию, сочла необходимым подготовиться к более резкому росту количества пациентов с Covid-19 и ограничить плановые операции с сегодняшнего дня по 11 января.
Персонал больницы свяжется с пациентами индивидуально, чтобы проинформировать их об изменениях в предоставлении услуг.