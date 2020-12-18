Эксперимент на улице Чака: кто быстрее - человек или троллейбус?

Это связано с тем, что после появления велополос весь остальной транспорт, в том числе и общественный, курсирующий по улице Чака очень интенсивным потоком, сейчас должен уживаться в одной полосе.

Водители фактически единогласны, что после перемен и оборудования велополос ситуация на улице А. Чака стала еще хуже. Ведь раньше водители в часы пик могли занимать две полосы в каждом направлении, теперь же такой возможности нет, и всем приходится стоять в одной длинной цепочке.

На то, что такая цепочка действительно существует, и вперед она двигается чрезвычайно медленно, а также мешает людям с улиц Марияс и Чака попасть на поперечные улицы, указал ведущий передачи Zebra Паул Тимротс. В ходе практического эксперимента он выяснил, кто быстрее - человек с ботинками на ногах или троллейбус. Результат кому-то может показаться шокирующим, но для многих людей, которые после работы проводят длительное время в троллейбусе, это обычное дело.