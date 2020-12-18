Вечером в четверг в Юрмале произошел пожар повышенной опасности

В 21:17 Пожарно-спасательная службы (VUGD) получила информацию, что в Юрмале в жилом доме видно пламя. На месте происшествия пожарные констатировали, что открытым пламенем горит второй этаж двухэтажного деревянного дома и лестница на площади в 150 квадратных метров.

В 0:47 пожар повышенной опасности был ликвидирован, люди в нем не пострадали.

В свою очередь в 17:10 в Виляны на первом этаже трехэтажного жилого дома загорелись бытовые вещи на площади в 18 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из здания десять человек.

В 20:57 работы на месте происшествия были закончены. Оказалось, что в квартире не установлен детектор дыма, что уже почти год является обязательным требованием.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 42 вызова - было потушено девять пожаров и проведено 27 спасательных работ, а шесть вызовов оказались ложными.

В том числе в волости Матишу Буртниекского края пожарные спасатели вытащили из водоема одного погибшего человека, который был передан Госполиции.