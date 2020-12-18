Вечером в четверг в Юрмале произошел пожар повышенной опасности в жилом доме, сообщает агентство LETA.
В 21:17 Пожарно-спасательная службы (VUGD) получила информацию, что в Юрмале в жилом доме видно пламя. На месте происшествия пожарные констатировали, что открытым пламенем горит второй этаж двухэтажного деревянного дома и лестница на площади в 150 квадратных метров.
В 0:47 пожар повышенной опасности был ликвидирован, люди в нем не пострадали.
В свою очередь в 17:10 в Виляны на первом этаже трехэтажного жилого дома загорелись бытовые вещи на площади в 18 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из здания десять человек.
В 20:57 работы на месте происшествия были закончены. Оказалось, что в квартире не установлен детектор дыма, что уже почти год является обязательным требованием.
Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 42 вызова - было потушено девять пожаров и проведено 27 спасательных работ, а шесть вызовов оказались ложными.
В том числе в волости Матишу Буртниекского края пожарные спасатели вытащили из водоема одного погибшего человека, который был передан Госполиции.
VUGD напоминает, что толщина льда на водоемах, если он вообще образовался, может быть очень изменчивой. Поэтому спасатели призывают людей не рисковать собственной безопасностью, оценивать погодные условия и не находиться на льду.