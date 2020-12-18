Похоже, у Тома Круза тайный роман с Хейли Этвелл. Кто она такая?

Издание отмечает, что между знаменитостями 20-летняя разница в возрасте.

Хейли Этвелл и Том Круз на съемках ФОТО: AP/Scanpix

Согласно словам анонимного источника, Круз и Этвелл сблизились во время локдауна из-за пандемии, а позже часто встречались после окончания съемочного дня. Кроме того, актер и его коллега были замечены держащимися за руки на съемочной площадке фильма в Лондоне.

Кто такая Хейли Этвелл?

Хейли Этвелл родилась 5 апреля 1982 года (ей 38 лет). Англичанка в основном известна благодаря роли агента Пегги Картер в фильмах Marvel "Первый мститель" и "Первый мститель: Другая война". В 2015-2016 годах она снялась в главной роли в американском телесериале "Агент Картер". Этвелл также хорошо известна театральной лондонской публике.

Мать актрисы была англичанкой, а отец - американцем, поэтому у нее с рождения было двойное гражданство, но родилась и выросла Хейли в Лондоне.

Этвелл часто участвовала в студенческих спектаклях, однако вместо главных ролей приходилось играть совсем небольшие. Когда актриса просила педагога дать главную роль, желательно характерную, тот отвечал, что с такой внешностью девушке ничего не светит.

Девушка забросила актерство и поступила в Королевский колледж в Оксфорде, где изучала философию и теологию. Но, как мы понимаем, педагог девушки ошибался. Позднее удача все же повернулась лицом к Хейли. Этвелл не раз снималась и получала драматические роли, на одну из них ее утвердил даже сам Вуди Аллен.