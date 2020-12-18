Пт, 18.12.2020
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Похоже, у Тома Круза тайный роман с Хейли Этвелл. Кто она такая?

Хейли Этвелл

ФОТО: AFP / Scanpix

У звезды и продюсера франшизы "Миссия: невыполнима" Тома Круза тайный роман с актрисой Хейли Этвелл, снимающейся в седьмой части серии. По крайней мере это утверждает таблоид The Sun со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что между знаменитостями 20-летняя разница в возрасте.

Хейли Этвелл и Том Круз на съемках

ФОТО: AP/Scanpix

Согласно словам анонимного источника, Круз и Этвелл сблизились во время локдауна из-за пандемии, а позже часто встречались после окончания съемочного дня. Кроме того, актер и его коллега были замечены держащимися за руки на съемочной площадке фильма в Лондоне.

Кто такая Хейли Этвелл?

Хейли Этвелл родилась 5 апреля 1982 года (ей 38 лет). Англичанка в основном известна благодаря роли агента Пегги Картер в фильмах Marvel "Первый мститель" и "Первый мститель: Другая война". В 2015-2016 годах она снялась в главной роли в американском телесериале "Агент Картер". Этвелл также хорошо известна театральной лондонской публике. 

Мать актрисы была англичанкой, а отец - американцем, поэтому у нее с рождения было двойное гражданство, но родилась и выросла Хейли в Лондоне.

Этвелл часто участвовала в студенческих спектаклях, однако вместо главных ролей приходилось играть совсем небольшие. Когда актриса просила педагога дать главную роль, желательно характерную, тот отвечал, что с такой внешностью девушке ничего не светит. 

Девушка забросила актерство и поступила в Королевский колледж в Оксфорде, где изучала философию и теологию. Но, как мы понимаем, педагог девушки ошибался. Позднее удача все же повернулась лицом к Хейли. Этвелл не раз снималась и получала драматические роли, на одну из них ее утвердил даже сам Вуди Аллен.

Хейли славится привлекательной внешностью (68 кг при росте 170 см, и 5-й размер груди), в 2018 году актриса стала обладательницей титула "Самая сексуальная фигура" по мнению подписчиков киносайта Moviefancentral.com, однако актриса не спешит демонстрировать публике свои снимки в купальнике или нижнем белье.

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