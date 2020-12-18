Сестра премьера РФ развелась с мужем через день после публикации скандальной информации о нем

"Медуза" отмечает, что развод официально был зарегистрирован 18 декабря, но заявление в ЗАГС было подано еще месяц назад.

По словам бизнесмена Удодова, развод произошел по взаимному согласию, а все вопросы по поводу имущества уже урегулированы.

Примечательно, что все за два дня до развода пары, 16 декабря, "Открытые медиа" опубликовали информацию о том, что Удодов подозревается немецкими правоохранительными органами в отмывании денег.

Речь идет о так называемом деле Сергея Данилочкина о незаконном возмещении НДС. По версии следствия, в 2009-2010 годах через аудиторскую фирму Данилочкина "Волтер Волс" были поданы декларации от имени 11 подставных фирм, и таким образом было похищено из бюджета 5,2 миллиарда рублей. Удодов проходил свидетелем по этому делу, однако не нашлось оснований для привлечения его к ответственности, сообщила еще 2015 году Генпрокуратура РФ на запрос прокуратуры немецкого Кобленца.

В Германии в отношении Удодова, который наполовину владеет логистической фирмой VG Cargo, с 2013 года ведется расследование об отмывании средств. В 2012 году Удодов перевел по сложной схеме 3 млн евро с личного счета в Швейцарии офшору с Британских Виргинских островов, а офшор в свою очередь пополнил на 3 млн евро счет VG Cargo. Немцы не увидели экономической обоснованности транзакций и сочли, что операции могут попыткой отмывания криминальных денег, утверждают "Открытые медиа". По данным издания, немцы назвали аферу Данилочкина с НДС "предикатным преступлением", то есть предшествующим отмыванию.

Во время вышеперечисленных событий Мишустин занимал пост главы налоговой службы.