Пт, 18.12.2020
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Уга Думпис, инфекционист
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В Литве за сутки подтвержден 3181 случай коронавируса, умерли 39 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Kseniia Zagrebaeva/Shutterstock.com

За минувшие сутки в Литве подтвержден 3181 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 39 человек. В Эстонии - 654 новых случая и четыре смерти.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 3181 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 39 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.

За минувшие сутки выздоровели 1368 заболевших.

С начала пандемии в Литве выявлено 106 210 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 58 188 человек, 46 560 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 972 человека, по иным причинам умерло 490 зараженных.

За минувшие сутки было взято 12 595 проб на коронавирус, всего с начала пандемии в Литве сделано 1,476 млн тестов.

Эстония

В Эстонии за минувшие сутки добавилось 654 новых случая коронавируса и скончались четыре человека с коронвирусом.

За последние сутки было сделано 6193 теста, позитивные результаты составили 10,6 процента общего количества тестов.

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