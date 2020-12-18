Пт, 18.12.2020
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Уга Думпис, инфекционист
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Тимати попал в аварию на яхте

Популярный российский исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) попал в аварию на яхте. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сейчас Тимати находится в Дубае. Там проходят съемки шоу "Холостяк". Артист решил заняться серфингом и отдохнуть на яхте, но попал в аварию. СМИ сообщают, что яхта рэпера врезалась в чужое судно, оставив значительную пробоину.

Представители Тимати отказались комментировать инцидент. Официально сообщается, что никаких аварий не было, а видео, которое есть в Сети, они назвали монтажом. 

Напомним, ранее стало известно, что Тимати стал новым участником шоу "Холостяк". 
 

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