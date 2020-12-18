Тимати попал в аварию на яхте

Сейчас Тимати находится в Дубае. Там проходят съемки шоу "Холостяк". Артист решил заняться серфингом и отдохнуть на яхте, но попал в аварию. СМИ сообщают, что яхта рэпера врезалась в чужое судно, оставив значительную пробоину.