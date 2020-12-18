За прошедшие сутки были госпитализированы 120 пациентов с Covid-19

За минувшие сутки в больницы поступили 120 пациентов с Covid-19, в том числе один был перевезен. В свою очередь всего в стационарах лечится 871 заболевший, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Из всех госпитализированных 825 находятся в состоянии средней тяжести, а 46 - в тяжелом состоянии.
Из стационаров за последние сутки были выписаны 68 пациентов с Covid-19, в том числе один перевезен, а всего стационары покинули 2397 пациентов с Covid-19.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 892 новых случая Covid-19, умерли 15 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Двое умерших входили в возрастную группу от 60 до 70 лет, трое - от 70 до 80 лет, девять - от 80 до 90 лет, один - от 90 до 95 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 409 человек с подтвержденным Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 9748 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 29 427 человек, сделано 770 926 тестов.