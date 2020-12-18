Пустой холодильник и грязь повсюду: мать пропала, отец устал сидеть с детьми и вызвал полицию

В 17 часов патрулирующие в Шампетерисе полицейские были направлены на улицу Калнциема. Их помощь потребовалась отцу, который не мог позаботиться о трех детях. Спустя всего десять минут после вызова стражи порядка встретились со звонившим.

"Я все время прощал ее. Когда пропадает, то пропадает на недели. Мне надо сидеть с детьми, все время терял работу. Сейчас я не знаю, что на нее нашло, просто ушла. Какой-то парень приехал, и после этого пропала. Вчера еще дала знать, что будет дома, но со вчерашнего вечера контакта больше нет", - рассказал полицейским мужчина.

Во время разговора открылось, что он живет отдельно от мамы троих детей. Двое из трех малышей - его.

Несколько дней назад он появился здесь только затем, чтобы присмотреть за детьми, однако теперь это уже было не в его силах. Мужчина также рассказал полицейским, что дома нет всего необходимого для заботы о детях.

Чтобы убедиться в состоянии здоровья детей, на место происшествия были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, которые решили, что двум младшим детям необходимо отправиться в больницу для дополнительной проверки здоровья, в свою очередь, старшая дочь была передана под надзор полиции.