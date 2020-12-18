Дукурс выиграл четвёртый этап Кубка мира

По сумме двух заездов Дукурс показал результат 1 минута 44,55 секунды. Второе место - у британца Мэтта Уэстона (+0,29), немец Кристофер Гротгер стал третьим (+0,33).

Лучшим из россиян стал Даниил Романов, заняв пятую строчку (+0,48). Отметим, что лидеры российской сборной Александр Третьяков и Никита Трегубов не принимали участия в этапе.

Томас Дукурс расположился на восьмом месте (+0,81).

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Напомним, на первых двух этапах Кубка мира, которые проходили в Сигулде, победу также одержал Мартин Дукурс. Его брат занял четвёртое и второе места соответственно.