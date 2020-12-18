Пт, 18.12.2020
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Дукурс выиграл четвёртый этап Кубка мира

Мартин Дукурс

ФОТО: Viesturs Lācis/bobslejs.lv

Латвийский скелетонист Мартин Дукурс одержал победу на четвёртом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке. Его брат Томас расположился на восьмом месте.

По сумме двух заездов Дукурс показал результат 1 минута 44,55 секунды. Второе место - у британца Мэтта Уэстона (+0,29), немец Кристофер Гротгер стал третьим (+0,33).

Лучшим из россиян стал Даниил Романов, заняв пятую строчку (+0,48). Отметим, что лидеры российской сборной Александр Третьяков и Никита Трегубов не принимали участия в этапе. 

Томас Дукурс расположился на восьмом месте (+0,81).

ФОТО: скриншот

Напомним, на первых двух этапах Кубка мира, которые проходили в Сигулде, победу также одержал Мартин Дукурс. Его брат занял четвёртое и второе места соответственно.

Затем на третьем этапе Мартин Дукурс разделил первое место с Александром Третьяковым, показав со спортсменом из России одинаковое время. Томас Дукурс занял итоговое десятое место.

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