Полиция обещает активно контролировать соблюдение ограничений в связи с Covid-19

Полиция осуществляет контроль за соблюдением мер эпидемиологической безопасности с начала кризиса Covid-19, но, учитывая развитие эпидемиологической ситуации, теперь будет уделять еще больше внимания соблюдению требований.

Крапсис на пресс-конференции повторил сделанное вчера министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом заявление о том, что полиция, как и прежде, будет придерживаться превентивных разъяснений и наказывать только за умышленные, преднамеренные нарушения.

Чтобы контролировать соблюдение новых ограничений, полицейские будут работать сверхурочно и по возможности отменять выходные.