ВИДЕО ⟩ Гол Ибрагимовича признан величайшим в истории MLS

39-летний нападающий "Милана", который ранее выступал в США за "Лос-Анджелес Гэлакси", вписал своё имя в историю MLS. Гол Ибрагимовича в одно касание с 40 метров в дебютной встрече за "Гэлакси" в дерби с "Лос-Анджелесом" (4:3) на 91-й минуте домашнего матча регулярного чемпионата признан величайшим в истории турнира.

Лучший гол в 25-летней истории MLS был выбран голосованием болельщиков. Мяч Ибрагимовича набрал 12,21% голосов. Второе место занял гол нигерийца Обафеми Мартинса (10,55%), третьим стал мяч, забитый американцем Дарлингтоном Нагбе (9,5%).

"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о переходе Ибрагимовича в марте 2018 года. За полтора года в США швед провёл 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач.