У Spice 606 аварий за три года: стоянки у торговых центров бьют рекорды по ДТП

"Также следует отметить, что большая часть происшествий происходит на парковках у торговых центров, где в предпраздничные дни движение особенно интенсивно. Призываем всех тщательно взвесить необходимость посещения торговых центров, а также быть осторожными в случае, если все же необходимость посетить их возникла", - рассказывает председатель правления LTAB Янис Абашин.

Обобщенные данные LTAB свидетельствуют, что в последние четыре года (2016-2019 гг.) на публичных автостоянках (в том числе у магазинов) было зарегистрировано 3427 ДТП. 2273 из них - в Риге, а 1154 - за пределами столицы.

Из всех аварий, зафиксированных в последние четыре года на парковках, в Риге львиная доля произошла у торговых центров Spice (606 ДТП) и Alfa (503 ДТП).

В свою очередь, вне Риги негативно выделяются два торговых центра в Елгаве - Valdeka (153 ДТП) и Rimi на улице Католю (143 ДТП). В первые восемь месяцев этого года на парковках у публичных объектов было зарегистрировано 377 ДТП.

Именно преддверие праздников - тот момент, когда жителей охватывает лихорадочное стремление к шопингу и парковки возле магазинов переполняются, поэтому автоводителям следует уделять больше внимания тому, как по ним передвигаться, парковаться, выезжать с парковки и производить другие маневры.

"Во многих торговых и общественных объектах в Латвии организация дорожного движения все еще не упорядочена. На отдельных парковках нет регулирующих движение знаков, не понятно, где начинается парковка и какая из проезжих частей считается главной, а какая - второстепенной", - поясняет Абашин.

Также все чаще страховщики получают заявления о компенсации ущерба в связи с небольшими происшествиями, произошедшими из-за узких парковок.