На Рождество нельзя в гости к родственникам: праздновать можно только в кругу своей семьи

Из-за распространения Covid-19 частные мероприятия и частные собрания в настоящее время запрещены, за исключением мероприятий в одном домохозяйстве. В свою очередь, если необходимо обеспечить личный уход или если человек живет в доме один, посещения разрешены, но не более чем в пределах двух домохозяйств. Исключение также относится к похоронам на открытом воздухе и церемониям крещения в чрезвычайных ситуациях, когда одновременно могут собираться не более десяти человек из двух домохозяйств.

Ливиня сообщила, что в четверг, 17 декабря, правительство ввело более строгие ограничения, понимая, что ситуация с распространением инфекции Covid-19 в Латвии пока не стабилизировалась. По ее словам, ограничения нужны, чтобы система здравоохранения смогла с этим справиться.

Ливиня подчеркнула, что сейчас время рождественских праздников, поэтому министерство призывает общественность отмечать этот праздник, но делать это осторожно.

Она отметила, что Рождество можно праздновать дома, в кругу семьи - в одном доме. А именно - люди, которые проживают в одном домохозяйстве, могут праздновать вместе. 61

Эксперт VM также указала, что двум людям, которые не живут в одном доме, разрешается гулять вместе на улице, но нельзя проводить частные мероприятия на открытом воздухе.

При этом она призвала вспомнить обо всех родственниках, но не навещать их лично. Глава департамента также отметила, что нельзя забывать о пожилых людях, для которых это действительно трудное время, потому что им нужно быть более осторожными.

"Если есть пожилые родственники, надо избегать встреч с ними, но мы можем позвонить и отправить подарки", - сказала Ливиня.