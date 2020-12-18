Летом вакцины от Covid-19 могут получить работники оперативных служб и образовательных учреждений

Из вышеупомянутых групп первыми в июле планируется вакцинировать 6250 полицейских, 2500 пограничников и 3000 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы. После этого вакцины получат около 36 000 работников образовательных учреждений, а позже 5700 вакцин - заключенные и персонал мест заключения.

Ожидается, что эти группы будут последними в списке приоритетных получателей вакцин, после чего начнется вакцинация остальной части населения страны.

Первыми разработанную Pfizer и BioNTech вакцину от нового коронавируса получат медицинские работники.

Согласно последней информации, первыми вакцинированы будут около 3000 сотрудников Службы неотложной медицинской помощи. После этого прививки будут сделаны персоналу больниц, занимающихся лечением пациентов с Covid-19, а затем и остальным сотрудникам системы здравоохранения, предпочтение будет отдаваться медикам старшего возраста.

В первые месяцы 2021 года, но не позднее марта, вакцины от Covid-19 получат постояльцы и персонал центров долгосрочного социального ухода, общее число которых составляет около 19 600 человек. В марте также может начаться приоритетная вакцинация людей, достигших 60-летнего возраста. Планируется вакцинировать около 12 000 человек в возрасте 90 лет и старше, 86 700 человек в возрасте 80-89 лет, 89 000 человек в возрасте 70-79 лет и 300 000 человек в возрасте 60-69 лет.