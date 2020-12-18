Covid-19: в Видземской больнице временно закрыто отделение неврологии с инсультными палатами

В этот период острых пациентов с подозрением на инсульт Служба неотложной медицинской помощи (NPMD) будет доставлять в инсультные отделения рижских клиник или в инсультное отделение Резекненской региональной больницы.

Пациенты с другими неврологическими заболеваниями будут направляться в Алуксненскую больницу и другие близлежащие больницы, где можно получить помощь квалифицированных неврологов.

Врачи напоминают, что для спасения человека с инсультом важна каждая секунда. Чем раньше будет вызвана бригада NPMD, тем быстрее пациент получит необходимую помощь. Время, которое пройдет между возникновением первых признаков инсульта и получением помощи, напрямую связано с возможностью пациента вернуться к полноценной жизни. Поэтому крайне важно распознать первые признаки инсульта - паралич одной стороны тела, онемение, слабость, трудности с речью или пониманием того, что говорит другой человек, проблемы со зрением, головокружение, нарушение равновесия и координации.