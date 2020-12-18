Во время праздников жители смогут сдать тест на Covid-19 без направления врача

Таким образом, жители смогут сдавать анализы на Covid-19 и во время праздников, когда возможны сложности с получением направления от семейного врача, врача-специалиста или дежурного врача.

Заявку на сдачу анализа можно подать, позвонив по централизованному номеру 8303, а также по телефонам лабораторий: Centrala laboratorija - 8330, E. Gulbja laboratorijа - 67801112, MFD Veselibas grupa - 66164606, NMS laboratorija - 67144015. Также подать заявку на тестирование можно, связавшись с государственным научным институтом BIOR по телефону 28369560.

Информация о времени работы вышеупомянутых телефонов для записи, а также пунктов сдачи анализов доступна на сайте NVD.

Заявку на сдачу анализа на Covid-19 можно подать и в электронном виде на сайте Рижской Восточной клинической университетской больницы и на сайте E. Gulbja laboratorijа.

В случае с Centrala laboratorija заявку можно подать, написав на электронную почту analizes@laboratorija.lv. При этом необходимо указать свое имя, фамилию и номер телефона. После чего сотрудники лаборатории свяжутся с автором заявки, чтобы согласовать время и место проведения анализа.

Сдать анализ без направления можно будет и после 3 января, если заявка была подана до 3 января (включительно). 16

NVD напоминает, что в случае возникновения проблем со здоровьем в выходные или во время праздников медицинскую консультацию по поводу простых заболеваний, не требующих немедленной медицинской помощи, можно получить, позвонив по консультационному телефону семейных врачей 66016001.

В Риге и других крупных городах Латвии оплачиваемую государством медицинскую помощь можно получить у дежурных врачей, а в случае травм (например, ожогов, переломов, вывихов) или внезапного заболевания помощь будет оказываться в пунктах срочной медицинской помощи.