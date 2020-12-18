Фото ⟩ В Японии 3D-принтеры создают маски, которые заставляют многих чувствовать себя некомфортно

Сухей Окавара создал маску, похожую на себя и двух других японцев.

Маски поступят в продажу в начале следующего года в магазине Kamenya Omote в Токио, где продаются маски и другие аксессуары. Цена одной маски составит 98 000 японских иен (772 евро).

Модели, по фотографиям которых сделаны маски, получают вознаграждение в размере 40 000 иен (315 евро). Первую модель выбрал Окавара из более чем 100 человек, подавших заявки в октябре, когда проект только начинался. Фотография модели адаптирована для 3D-печати.



Похоже, что спрос на маски будет высоким, отмечает Окавара.

"Покупатели в моем магазине часто покупают маски как произведения искусства, а не для определенной цели", - говорит он.

Окавара планирует расширить круг "лиц", включив в него представителей других стран.

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