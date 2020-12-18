В Латвии вакцинация против Covid-19 может начаться 28 декабря

Принимая во внимание то, что до конца года планируется получить первые вакцины против Covid-19, 28 декабря в Латвии начнут работу десять кабинетов вакцинации против Covid-19. Там вакцину смогут получить медики, работающие с больными Covid-19, и работники Службы неотложной медицинской помощи.

Если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в понедельник, 21 декабря, порекомендует зарегистрировать разработанную BioNTech и Pfizer вакцину, то Европейская комиссия (ЕК) в течение нескольких дней примет решение о регистрации вакцины в странах Европейского союза (ЕС) и европейской экономической зоны. Затем начнутся одновременные поставки вакцины во все страны ЕС.

Все вышеупомянутые даты могут быть изменены, поскольку ни EMA, ни ЕК официально их не подтверждали.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле подчеркивает, что начало вакцинации - это не гонка на скорость. "Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы все вовлеченные стороны были осведомленными и готовыми к работе. Напоминаю, что есть часть информации, которую страны ЕС получат только тогда, когда EMA рекомендует вакцину для регистрации", - сказала министр.

Винькеле добавила, что Латвия сделала все возможное, чтобы быть готовой к получению вакцин, организации их распространения и вакцинации первой группы общества, которая в настоящее время наиболее уязвима - врачей, работающих с больными Covid-19, и персонала NPMD.

Вакцинация против Covid-19 будет добровольной, в том числе для медицинских работников. Вначале будут вакцинированы наиболее уязвимые группы общества.