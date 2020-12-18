Пт, 18.12.2020
Если в течение десяти дней нам не удастся улучшить ситуацию, мы будем вынуждены ввести весь комплекс ограничений на передвижение, но ни я, ни правительство, ни общество этого не хотят. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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В больнице Страдиня заполнено 95% коек для пациентов с Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В настоящее время количество коек в Университетской клинической больнице имени Паула Страдиня, доступных для пациентов с Covid-19 достигло опасного предела, или 95% вместимости, но больница ищет возможности для увеличения их числа, сообщила агентству LETA представитель больницы Янита Вейнберга.

Она подчеркнула, что в общей сложности для пациентов с Covid-19 выделено 106 коек, но 101 уже занята.

"Это опасный показатель, потому что в связи с быстрым ростом числа пациентов с Covid-19 в стационаре нам придется ограничить другие услуги", - сказала Вейнберга.

Она сказала, что шесть пациентов с Covid-19 находились в отделении интенсивной терапии, а семь пациентов с Covid-19 были выписаны из больницы накануне. "Новые пациенты приходят быстрее, чем мы можем выписать выздоровевших, потому что выздоровление идет медленно", - сказала она.

Представитель больницы заявила, что в настоящее время обсуждается новый план по предоставлению дополнительных коек для пациентов с Covid-19. Она также подчеркнула, что больница постарается предоставить ряд других доступных услуг как можно дольше, и что полное ограничение услуг в других областях будет только крайней мерой, если не будет других вариантов.

Она сказала, что проблема лечения пациентов с Covid-19 в стационаре заключается не только в возможной нехватке коек, но и в том, что медицинский персонал сталкивается с высокими рисками.

"В настоящее время около 200 медицинских работников либо инфицированы Covid-19, либо находятся в самоизоляции, потому что они контактировали с заболевшими Covid-19",

- сказала Вейнберга, подчеркнув, что врачи также болеют другими заболеваниями, потому что они обычные люди.

Она также сообщила, что больница работает над тем, чтобы оперативно информировать медицинский персонал о необходимых ограничениях, и прилагает все усилия, чтобы убедиться, что медицинский персонал будет соблюдать необходимые эпидемиологические требования.

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