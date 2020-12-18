В больнице Страдиня заполнено 95% коек для пациентов с Covid-19

В настоящее время количество коек в Университетской клинической больнице имени Паула Страдиня, доступных для пациентов с Covid-19 достигло опасного предела, или 95% вместимости, но больница ищет возможности для увеличения их числа, сообщила агентству LETA представитель больницы Янита Вейнберга.
Она подчеркнула, что в общей сложности для пациентов с Covid-19 выделено 106 коек, но 101 уже занята.
Она сказала, что шесть пациентов с Covid-19 находились в отделении интенсивной терапии, а семь пациентов с Covid-19 были выписаны из больницы накануне. "Новые пациенты приходят быстрее, чем мы можем выписать выздоровевших, потому что выздоровление идет медленно", - сказала она.
Представитель больницы заявила, что в настоящее время обсуждается новый план по предоставлению дополнительных коек для пациентов с Covid-19. Она также подчеркнула, что больница постарается предоставить ряд других доступных услуг как можно дольше, и что полное ограничение услуг в других областях будет только крайней мерой, если не будет других вариантов.
Она сказала, что проблема лечения пациентов с Covid-19 в стационаре заключается не только в возможной нехватке коек, но и в том, что медицинский персонал сталкивается с высокими рисками.
- сказала Вейнберга, подчеркнув, что врачи также болеют другими заболеваниями, потому что они обычные люди.
Она также сообщила, что больница работает над тем, чтобы оперативно информировать медицинский персонал о необходимых ограничениях, и прилагает все усилия, чтобы убедиться, что медицинский персонал будет соблюдать необходимые эпидемиологические требования.