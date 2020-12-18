В больнице Страдиня заполнено 95% коек для пациентов с Covid-19

Она подчеркнула, что в общей сложности для пациентов с Covid-19 выделено 106 коек, но 101 уже занята.

"Это опасный показатель, потому что в связи с быстрым ростом числа пациентов с Covid-19 в стационаре нам придется ограничить другие услуги", - сказала Вейнберга.

Она сказала, что шесть пациентов с Covid-19 находились в отделении интенсивной терапии, а семь пациентов с Covid-19 были выписаны из больницы накануне. "Новые пациенты приходят быстрее, чем мы можем выписать выздоровевших, потому что выздоровление идет медленно", - сказала она.

Представитель больницы заявила, что в настоящее время обсуждается новый план по предоставлению дополнительных коек для пациентов с Covid-19. Она также подчеркнула, что больница постарается предоставить ряд других доступных услуг как можно дольше, и что полное ограничение услуг в других областях будет только крайней мерой, если не будет других вариантов.

Она сказала, что проблема лечения пациентов с Covid-19 в стационаре заключается не только в возможной нехватке коек, но и в том, что медицинский персонал сталкивается с высокими рисками.

"В настоящее время около 200 медицинских работников либо инфицированы Covid-19, либо находятся в самоизоляции, потому что они контактировали с заболевшими Covid-19",

- сказала Вейнберга, подчеркнув, что врачи также болеют другими заболеваниями, потому что они обычные люди.