ВИДЕО ⟩ Гол Неймара признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвёл итоги голосования за лучший гол на групповом этапе Лиги чемпионов.
На главный приз претендовали сразу шесть футболистов, но лучшим был признан гол бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара в ворота "Истанбула" (5:1). Кстати, в этом матче Неймар оформил хет-трик.
Помимо Неймара в числе претендентов также были Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"), Лука Модрич ("Реал"), Антуан Гризманн ("Барселона"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") и Йозуа Киммих ("Бавария").