Габор Кирай - вратарь, который стал легендой благодаря своим штанам

Партнёры по команде вспоминают, что Габор имел специфическое чувство юмора - он мог шутки ради обрить наголо товарища по команде или рассказать анекдот, от которого вся раздевалка будет хвататься за животы от хохота. Остальных же, Габор веселил на футбольных полях, выходя на матчи в серых тренировочных штанах.

Этот атрибут одежды стал ассоциироваться не только с Габором, но и со всем венгерским футболом. Мальчишки по всему миру могли не знать по имени ни одного футболиста сборной Венгрии, включая Габора, но они знали, что за эту команду играет вратарь в штанах.

На первый взгляд может показаться, что это игра на публику, но это не совсем так. "Чемпионат" пишет, что любовь вратаря к штанам началась больше 20 лет назад, когда он был ещё совсем юным и начинал свою карьеру в "Халадаше". Тогда игроки получили два комплекта формы - чёрный и серый, и Кирай решил, что в чёрных он будет тренироваться, а в серых - выходить на поле.

В первом же матче в серых штанах "Халадаш" одержал победу, а затем брал очки ещё в восьми играх подряд. Габор решил, что это хороший знак и начал надевать штаны на каждый матч.

Эта "фишка" всем пришлась по душе. Фанаты команд, цвета которых защищал Кирай, посвящали ему кричали, противники - переделывали эти кричалки, высмеивая вратаря. Но Габор на это никогда не обижался, так как внешний вид его беспокоил меньше всего. "Я ведь вратарь, а не топ-модель", - говорил он.

Многие футболисты отводят в своём доме специальную полку для кубков, медалей и футболок, которыми они обменялись после матчей. В коллекции Габора всё немного по-другому - там штаны. Со стороны это не выглядит очень уж разнообразно, но у каждой пары таких штанов есть своя предыстория, которая важна для венгра.

Серди экспонатов Габора: его первые штаны, в которых он начинал играть в Венгрии; знаменитые треники времён игры за берлинскую "Герту"; штаны, в которых он выступал за национальную команду. Все эти штаны давно изношены, но Габор ими очень гордится.

Кстати, есть в послужном списке венгра два матча, в которых ему приходилось выходить в стандартных шортах. В каждом из них Габор пропустил, а в матче против "Челси" один из мячей венгр пропустил между ног. Тогда-то он и понял, что от судьбы не уйдёшь, и с тех пор старался не изменять своему имиджу.

Габор Кирай отыграл больше 250 матчей в чемпионате Германии, успел поиграть в Лиге чемпионов с "Гертой", провёл шесть лет в Англии, четырежды становился лучшим игроком Венгрии, а в 2016 году исполнил главную свою мечту - сыграл на Евро. Кстати, тогда он стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы (40 лет и 86 дней).

Не так давно за юношеские команды "Халадаша" начал выступать сын голкипера Матьяж Кирай. На матчи мальчишка неизменно выходит в таких же мешковатых штанах, в которых блистал его знаменитый отец.