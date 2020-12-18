Covid-19: половина новых случаев зарегистрирована в Риге и Даугавпилсе

За последние сутки в Риге было выявлено 341 случай заражения Covid-19 из числа вновь инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3185 человек.

В свою очередь, в Даугавпилсе зарегистрировано 109 новых заболевших, а общее количество пациентов в Даугавпилсе за 14 дней достигло 1284 жителей.

За минувшие сутки в Резекне было зарегистрировано 32 новых пациента, а общее количество пациентов за последние две недели достигло 190 человек. В Юрмале выявлено 26 новых инфицированных, за 14 дней кумулятивное количество заболевших увеличилось до 189 человек. В Елгаве зарегистрировано 24 новых случая, а в Екабпилсе - 22, за последние две недели общее количество инфицированных достигло 384 жителей в Елгаве и 207 - в Екабпилсе.

В Елгавском крае накануне зарегистрировано 18 новых заболевших, в Даугавпилсском и Саласпилсском крае - по 16, в Огрском крае - 14, в Лиепайском, Добельском и Гулбенском краях - по 13, а в Прейльском и Талсинском крае - 12 новых пациентов с Covid-19.