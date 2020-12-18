Пробки в Риге из-за ограничений и поджог в Domina Shopping. Все, что вы могли пропустить 18 декабря

Чтобы вы были в курсе всего происходящего - коротко о главном.
Коронавирус:
- За сутки подтверждено 892 новых случая Covid-19, умерли 15 человек.
- За прошедшие сутки были госпитализированы 120 пациентов с Covid-19.
- Covid-19: половина новых случаев зарегистрирована в Риге и Даугавпилсе.
- Во время праздников жители смогут сдать тест на Covid-19 без направления врача.
- Самоизоляцию нужно соблюдать по возвращении из всех стран Европы, кроме Ватикана и Исландии.
- Полиция обещает активно контролировать соблюдение ограничений в связи с Covid-19.
- Летом вакцины от Covid-19 могут получить работники оперативных служб и образовательных учреждений.
- В Латвии вакцинация против Covid-19 может начаться 28 декабря.
- В больнице Страдиня заполнено 95% коек для пациентов с Covid-19.
- Covid-19: в Видземской больнице временно закрыто отделение неврологии с инсультными палатами.
- Covid-19: в Даугавгривской тюрьме объявлен карантин.
- Ни одну из шести смертей во время испытания Pfizer не связывают с вакциной.
- В Литве за сутки подтвержден 3181 случай коронавируса, умерли 39 человек.
- Исследование: смертность от Covid-19 оказалась в три раза выше, чем от сезонного гриппа.
Ограничения на покупки:
- Что все-таки можно будет купить в магазинах, а что нет? Рассказываем подробно.
Другие события дня:
- Кариньш: решения правительства по снижению кризиса Covid-19 стали понятнее.
- В Риге местами переполнен общественный транспорт.
- В т/ц Domina Shopping произошла эвакуация: причиной стал поджог в одном из магазинов.
- На Рождество нельзя в гости к родственникам: праздновать можно только в кругу своей семьи.
- Через неделю пожарным удалось потушить cгоревший Depo в Резекне.
- Временно будут прекращены занятия по вождению и экзамены в автошколах.
- Ограничения из-за Covid-19 вызвали серьезные убытки у фермеров.
- Суд запретил проведение завтрашнего пикета в Валке.
- Пустой холодильник и грязь повсюду: мать пропала, отец устал сидеть с детьми и вызвал полицию.
- Номеров лишился бусик, у которого протектор на шинах стерся почти полностью.
- Москва заключила с Минском соглашение: Росгвардия официально может разгонять протестующих.
- В Японии 3D-принтеры создают маски, которые заставляют многих чувствовать себя некомфортно.
- Швеция планирует исследовать останки парома "Эстония".
- Снежная буря в США: со взлетной полосы съехал самолет с пассажирами.
- Сестра премьера РФ развелась с мужем через день после публикации скандальной информации о нем.
- Дукурс выиграл четвёртый этап Кубка мира.
- С будущего года поехать в Великобританию на заработки станет гораздо сложнее.
- "Последний шанс купить подарки": Рига превращается в одну огромную пробку.
Немного легких новостей отвлечься:
- Назван самый красивый гол года по версии FIFA.
- Мария Шарапова объявила о помолвке с другом принца Уильяма Александром Гилксом.
- Телеканал ТНТ закроет шоу "Дом-2".