Сб, 19.12.2020
Здоровье - лучший подарок. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Пробки в Риге из-за ограничений и поджог в Domina Shopping. Все, что вы могли пропустить 18 декабря

ФОТО: Rus.TVNET

Чтобы вы были в курсе всего происходящего - коротко о главном.

Коронавирус:

  • За сутки подтверждено 892 новых случая Covid-19, умерли 15 человек.
  • За прошедшие сутки были госпитализированы 120 пациентов с Covid-19.
  • Covid-19: половина новых случаев зарегистрирована в Риге и Даугавпилсе.
  • Во время праздников жители смогут сдать тест на Covid-19 без направления врача.
  • Самоизоляцию нужно соблюдать по возвращении из всех стран Европы, кроме Ватикана и Исландии.
  • Полиция обещает активно контролировать соблюдение ограничений в связи с Covid-19.
  • Летом вакцины от Covid-19 могут получить работники оперативных служб и образовательных учреждений.
  • В Латвии вакцинация против Covid-19 может начаться 28 декабря.
  • В больнице Страдиня заполнено 95% коек для пациентов с Covid-19.
  • Covid-19: в Видземской больнице временно закрыто отделение неврологии с инсультными палатами.
  • Covid-19: в Даугавгривской тюрьме объявлен карантин.
  • Ни одну из шести смертей во время испытания Pfizer не связывают с вакциной.
  • В Литве за сутки подтвержден 3181 случай коронавируса, умерли 39 человек.
  • Исследование: смертность от Covid-19 оказалась в три раза выше, чем от сезонного гриппа.

Ограничения на покупки:

  • Что все-таки можно будет купить в магазинах, а что нет? Рассказываем подробно.

Другие события дня:

  • Кариньш: решения правительства по снижению кризиса Covid-19 стали понятнее.
  • В Риге местами переполнен общественный транспорт.
  • В т/ц Domina Shopping произошла эвакуация: причиной стал поджог в одном из магазинов.
  • На Рождество нельзя в гости к родственникам: праздновать можно только в кругу своей семьи.
  • Через неделю пожарным удалось потушить cгоревший Depo в Резекне.
  • Временно будут прекращены занятия по вождению и экзамены в автошколах.
  • Ограничения из-за Covid-19 вызвали серьезные убытки у фермеров.
  • Суд запретил проведение завтрашнего пикета в Валке.
  • Пустой холодильник и грязь повсюду: мать пропала, отец устал сидеть с детьми и вызвал полицию.
  • Номеров лишился бусик, у которого протектор на шинах стерся почти полностью.
  • Москва заключила с Минском соглашение: Росгвардия официально может разгонять протестующих.
  • В Японии 3D-принтеры создают маски, которые заставляют многих чувствовать себя некомфортно.
  • Швеция планирует исследовать останки парома "Эстония".
  • Снежная буря в США: со взлетной полосы съехал самолет с пассажирами.
  • Сестра премьера РФ развелась с мужем через день после публикации скандальной информации о нем.
  • Дукурс выиграл четвёртый этап Кубка мира.
  • С будущего года поехать в Великобританию на заработки станет гораздо сложнее.
  • "Последний шанс купить подарки": Рига превращается в одну огромную пробку.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Назван самый красивый гол года по версии FIFA.
  • Мария Шарапова объявила о помолвке с другом принца Уильяма Александром Гилксом.
  • Телеканал ТНТ закроет шоу "Дом-2".

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