Москва заключила с Минском соглашение: Росгвардия официально может разгонять протестующих

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МВД Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Сотрудничество силовых ведомств двух стран будет осуществляться по запросам заинтересованной стороны или по инициативе другой стороны, если та сочтет, что "такое содействие представляет интерес для другой".

Среди направлений сотрудничества – охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом, говорится в тексте соглашения.

МВД и Росгвардия будут сотрудничать также в сфере госконтроля в области оборота оружия, обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, охраны особо важных и режимных объектов, обеспечении мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности.

От содействия в рамках соглашения можно отказаться полностью или частично. Это возможно, если сторона, которую просят о содействии, считает, что выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам ее государства либо противоречит законодательству или международным обязательствам ее государства.

В документе отмечается, что стороны самостоятельно несут расходы, необходимые для выполнения соглашения, хотя можно согласовать другой порядок в каждом конкретном случае.

Язык, которым должны пользоваться стороны при осуществлении сотрудничества, – русский, указано в соглашении.

Документ вступает в силу с даты его подписания. Оно будет действовать полгода с даты получения одной из сторон письменного уведомления, что вторая сторона хочет прекратить его действие.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 18.12.2020