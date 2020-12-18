Сейм подтвердил последние ограничения в торговле и других сферах

Сегодня, 18 декабря, Сейм подтвердил часть уже действующих поправок, внесенных правительством в приказе о режиме чрезвычайной ситуации, которые предусматривают ограничения в торговле и в других сферах до 11 января.
Всего были повторно одобрены четыре поправки к распоряжению, принятому Кабинетом министров с 17 ноября по 8 декабря.
Одна из этих поправок, против которой выступила часть населения, предусматривает, что через некоторое время учащиеся с 1 по 4 классы должны будут носить маски во время и вне учебного процесса. Однако ранее предполагалось, что необходимость ношения лицевых масок для младших школьников может быть пересмотрена, если эпидемиологическая ситуация улучшится.
Поправки предусматривают, что ношение масок для учащихся начальной школы будет применяться с 4 января. Однако позже было определено, что каникулы для учеников начальной школы будут продлены, поэтому не исключено, что это условие может вступить в силу не ранее 10 января.