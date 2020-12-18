Сейм подтвердил последние ограничения в торговле и других сферах

Всего были повторно одобрены четыре поправки к распоряжению, принятому Кабинетом министров с 17 ноября по 8 декабря.



Одна из этих поправок, против которой выступила часть населения, предусматривает, что через некоторое время учащиеся с 1 по 4 классы должны будут носить маски во время и вне учебного процесса. Однако ранее предполагалось, что необходимость ношения лицевых масок для младших школьников может быть пересмотрена, если эпидемиологическая ситуация улучшится.