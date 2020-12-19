Сб, 19.12.2020
Здоровье - лучший подарок. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Видео ⟩ Сообщение в соцсетях о банде "душителей из Плявниеков", которая грабит людей - полуправда

ФОТО: M.Moira/Shutterstock

В начале недели пользователь социальной сети опубликовал сообщение с предупреждением о действующей в рижском микрорайоне Плявниеки преступной группировке. В своем посте он рассказал, что эта банда жестоко нападает на прохожих, душит их и грабит. Также утверждалось, что преступники не различают жертв - взрослых или детей. Государственная полиция (VP) выяснила, что сообщение является полуправдой, сообщает передача Degpunktā.

Это сообщение уже успело стать очень популярным в соцсетях, и его продолжают распространять. Позже VP сообщила, что опубликованная информация является правдивой лишь частично.

"Ссылаясь на записи в социальной сети Facebook, Государственная полиция подтверждает, что за прошедшую неделю поступили сообщения о двух кражах, но все жертвы - совершеннолетние, дети не пострадали. Возбуждено уголовное дело о воровстве.

Совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до одного года или временным лишением свободы, либо принудительными работами, либо штрафом. Выявляются возможные виновные лица и выясняются обстоятельства инцидента", - поясняет Криста Андерсоне, представитель Госполиции.

Полиция призывает население более внимательно оценивать информацию, публикуемую в Интернете, и ее источники, а также следить за официальными СМИ и государственными учреждениями.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке

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