Видео ⟩ Сообщение в соцсетях о банде "душителей из Плявниеков", которая грабит людей - полуправда

В начале недели пользователь социальной сети опубликовал сообщение с предупреждением о действующей в рижском микрорайоне Плявниеки преступной группировке. В своем посте он рассказал, что эта банда жестоко нападает на прохожих, душит их и грабит. Также утверждалось, что преступники не различают жертв - взрослых или детей. Государственная полиция (VP) выяснила, что сообщение является полуправдой, сообщает передача Degpunktā.