Видео ⟩ Сообщение в соцсетях о банде "душителей из Плявниеков", которая грабит людей - полуправда

В начале недели пользователь социальной сети опубликовал сообщение с предупреждением о действующей в рижском микрорайоне Плявниеки преступной группировке. В своем посте он рассказал, что эта банда жестоко нападает на прохожих, душит их и грабит. Также утверждалось, что преступники не различают жертв - взрослых или детей. Государственная полиция (VP) выяснила, что сообщение является полуправдой, сообщает передача Degpunktā.
Это сообщение уже успело стать очень популярным в соцсетях, и его продолжают распространять. Позже VP сообщила, что опубликованная информация является правдивой лишь частично.
Совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до одного года или временным лишением свободы, либо принудительными работами, либо штрафом. Выявляются возможные виновные лица и выясняются обстоятельства инцидента", - поясняет Криста Андерсоне, представитель Госполиции.
Полиция призывает население более внимательно оценивать информацию, публикуемую в Интернете, и ее источники, а также следить за официальными СМИ и государственными учреждениями.
Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке