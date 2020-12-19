За прошедшие сутки были госпитализированы 103 пациента с Covid-19

Из всех госпитализированных 796 находятся в состоянии средней тяжести, а 52 - в тяжелом состоянии.

Из стационаров за последние сутки были выписаны 114 пациентов с Covid-19, в том числе трое перевезены, а всего стационары покинули 2511 пациентов с Covid-19.

Напоминаем, за последние сути в Латвии было подтверждено 870 новых случаев Covid-19, умерли 18 человек, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Один умерший входил в возрастную группу от 40 до 45 лет, двое от 55 до 60, один- от 60 до 65 лет, один - от 65 до 70 лет, пять - от 70 до 75, двое от 75 до 80, пятеро от 80 до 85, один от 85 до 90.

За прошедшие сутки сделано 10 057 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8.7%.