В Литве за сутки подтверждено 3219 случаев коронавируса, умерли 33 человека

Литва

В Литве вчера, 18 декабря, подтверждено еще 3219 случаев коронавируса, скончались 33 человека с подтвержденным Covid-19, сообщает Департамент статистики.

Всего в стране Covid-19 был диагностирован у 109 429 человек, 50 587 выздоровели.

От Covid-19 умерли 1005 человек, еще 507 человек, инфицированных этим вирусом, умерли от других причин.

В больницах лечатся 2353 пациента с Covid-19. 198 находятся в отделениях интенсивной терапии, 132 нуждаются в искусственной вентиляции легких, 1312 пациентов получают кислородные маски.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения 19 декабря в Литве составляет 1324,1.

Эстония

В Эстонии за сутки диагностирован 561 новый случай коронавируса. Проанализировано 5942 теста на коронавирус, из них положительными оказались 561, то есть 9,4% от общего количества тестов, пишет в субботу, 19 декабря, Postimees.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 505,88 случая на 100 000 жителей.