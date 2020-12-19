В ЮАР выявлен тяжелый вариант нового коронавируса. Именно он может быть причиной второй волны

В пятницу, 18 декабря, министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе заявил, что в ЮАР был выявлен тяжелый вариант нового коронавируса, который может объяснить быстрое распространение второй волны заболевания, поражающей молодых людей.
Новый вариант коронавируса под названием 501.V2 Variant был идентифицирован южноафриканскими учеными, подробности о нем были отправлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Группа исследователей во главе с Платформой инноваций и секвенирования исследований провинции Квазулу-Натал (KRISP) секвенировала сотни образцов вируса с начала пандемии и "отметила, что особый вариант вируса в значительной степени преобладает в образцах, собранных за последние два месяца", - добавил министр.
Южноафриканские врачи отметили, что все больше пациентов оказываются молодыми и не всегда имеют проблемы со здоровьем, которые усугубляют действие вируса, но, тем не менее, они страдают от более тяжелых форм Covid-19.
"Это убедительно свидетельствует о том, что нынешняя вторая волна, которую мы переживаем, вызвана этим новым вариантом", - заключил Мкизе.
Исследовательская группа поделилась своими выводами с научным сообществом и проинформировала британские власти, которые "изучили свои образцы и обнаружили, что подобная мутация (...) является вариантом, который привел к распространению [вируса] в Лондоне", - сказал министр.
Он напомнил, что наиболее эффективный способ борьбы с Covid-19 - социальное дистанцирование, ношение масок и регулярное мытье рук.
Южно-Африканская Республика - наиболее пострадавшая от нового коронавируса страна в Африке. По состоянию на пятницу, 18 декабря, там было зарегистрировано более 900 000 случаев заражения и 24 845 смертей.