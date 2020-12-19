Фото ⟩ Ночь в Ухани: как бывший эпицентр коронавируса заново учится тусоваться

После более чем семи месяцев карантина жители китайского города Ухань снова могут наслаждаться ночной жизнью города.

Ухань - город, в котором новый коронавирус был впервые выявлен в ноябре 2019 года. С начала года он входил в число китайских городов с самыми строгими ограничениями по снижению распространения вируса.

ФОТО: Reuters/ScanPix

После семи месяцев строгой изоляции и нескольких миллионов тестов на Covid-19 власти разрешили возобновить работу баров и ночных клубов.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Благодаря массовому тестированию и жестким ограничениям Китай входит в число стран, где распространение вируса успешно контролируется.

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix