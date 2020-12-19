Кучвальская надеется попасть на Олимпийские игры 2022 в Пекине

Кучвальская выиграла для Латвии путевку на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, Южная Корея, однако в олимпийском сезоне боролась с травмами и не смогла показать лучший результат. Латвийская ассоциация конькобежцев (LSA) вручила путевку Диане Никитиной, которая после Олимпийских игр перешла к тренерской профессии.

В начале этого года на чемпионате Европы Кучвальская заняла 30-е место в короткой программе и не прошла квалификацию. Продолжая сезон, она заняла девятое и 19-е места на соревнованиях в Таллинне и Гааге соответственно.

"В прошлом сезоне у меня был хороший старт, но когда начался 2020 год, на чемпионат Европы было трудно. Чемпионат мира был отменен, а до этого у меня была очень хорошая подготовка, которую я не смогла показать широкой публике. В каждом интервью рассказываю, что не надеюсь на какое-то конкретное место, потому что главное - отработать на своем уровне и сделать все, что в моих силах", - цитирует 22-летнюю спортсменку газета Diena.

В этом сезоне Кучвальская не участвовала в международных соревнованиях, также пока неясно будущее сезона, так как чемпионат Европы был отменен. Назначенный на март чемпионат мира в Стокгольме еще не отменен.

Кучвальская прогнозирует, что для того, чтобы попасть в квоту на Олимпийские игры, на чемпионате мира она должна войти в первую двадцатку.

"Главная цель - попасть на Олимпиаду. Сейчас важно поддерживать форму и готовиться к соревнованиям, и я надеюсь, что они состоятся в этом сезоне. Сейчас я примерно на 40% в своей лучшей форме. Я постараюсь работать, чтобы быть на 100% готовой к чемпионату мира. Я пока ничего не планирую на то, что будет после Пекина", - рассказывает Кучвальская, у которой сейчас небольшая проблема с ногой, которая, впрочем, не мешает тренировкам.