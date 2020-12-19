Видео ⟩ Серьезная авария в Латвии - пострадали несколько человек

Вечером в четверг, 17 декабря, съемочная группа программы Degpunktā отправилась в город Рагана Кримулдинского района, где в результате ДТП с четырьмя автомобилями серьезно пострадали три человека.
На окраине деревни Рагана с короткими интервалами послышались два звука, похожие на взрыв, сопровождавшиеся грохотом разбивающегося стекла.
Легковой автомобиль Dacia и грузовик Volvo столкнулись на трассе возле перекрестка.
Легковой автомобиль врезался в заднюю часть прицепа фуры, но уже после столкновения Dacia выехала на встречную полосу, где столкнулась в лоб с Renault, а также врезалась в едущий за ним автомобиль Mercedes.
В мгновение Renault выскользнул с шоссе в канаву, а красная Dacia остался на дороге.
В результате инцидента были мобилизованы значительные оперативные силы, спасателей вызвали проезжающие мимо очевидцы. По предварительной информации, медики направили в Рагану четыре бригады, в том числе бригаду медицинских специалистов.
В результате столкновения Dacia была сильно повреждена. Renault пострадал меньше. Один из пассажиров отделался лишь испугом и смог прокомментировать случившееся.
"Машина ехала на высокой скорости. Она ударилась о заднюю часть [грузовика Volvo]. [Dacia] была выброшена на встречную полосу. Мы даже не успели среагировать и затормозить. Двое пострадали не очень сильно, трое - в более серьезном состоянии. Наверное, у одного перелом руки и тому подобное", - рассказал пассажир Renault.
Больше всего в аварии пострадали именно пассажиры Dacia и Renault.
Сотрудниками Дорожной полиции, длительное время интенсивно работавшими на месте происшествия, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в результате чего потерпевшие получили телесные повреждения средней тяжести.
Сотрудники правоохранительных органов призывают отозваться свидетелей происшествия по телефону 67219705 или 110.
Видео: сюжет Degpunktā