Видео ⟩ Серьезная авария в Латвии - пострадали несколько человек

На окраине деревни Рагана с короткими интервалами послышались два звука, похожие на взрыв, сопровождавшиеся грохотом разбивающегося стекла.

Легковой автомобиль Dacia и грузовик Volvo столкнулись на трассе возле перекрестка.

Легковой автомобиль врезался в заднюю часть прицепа фуры, но уже после столкновения Dacia выехала на встречную полосу, где столкнулась в лоб с Renault, а также врезалась в едущий за ним автомобиль Mercedes.

В мгновение Renault выскользнул с шоссе в канаву, а красная Dacia остался на дороге.

В результате инцидента были мобилизованы значительные оперативные силы, спасателей вызвали проезжающие мимо очевидцы. По предварительной информации, медики направили в Рагану четыре бригады, в том числе бригаду медицинских специалистов.

В результате столкновения Dacia была сильно повреждена. Renault пострадал меньше. Один из пассажиров отделался лишь испугом и смог прокомментировать случившееся.

"Машина ехала на высокой скорости. Она ударилась о заднюю часть [грузовика Volvo]. [Dacia] была выброшена на встречную полосу. Мы даже не успели среагировать и затормозить. Двое пострадали не очень сильно, трое - в более серьезном состоянии. Наверное, у одного перелом руки и тому подобное", - рассказал пассажир Renault.

Больше всего в аварии пострадали именно пассажиры Dacia и Renault.

Сотрудниками Дорожной полиции, длительное время интенсивно работавшими на месте происшествия, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в результате чего потерпевшие получили телесные повреждения средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов призывают отозваться свидетелей происшествия по телефону 67219705 или 110.