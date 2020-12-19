Рижское "Динамо" обменяло Чернова в "Спартак" Олега Знарка

Рижское "Динамо" и московский "Спартак" совершили обмен, в результате которого состав "красно-белых" пополнил российский хоккеист Павел Чернов. Об этом информирует официальный сайт латвийской команды.
В заявлении "Динамо" сказано, что в результате обмена рижане получили денежную компенсацию. По неофициальной информации, место Чернова в "Динамо" уже скоро займёт латвийский хоккеист Андрис Джериньш.
В текущем сезоне Чернов сыграл за рижское "Динамо" в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил 4 шайбы и отдал столько же результативных передач при показателе полезности "-11". Всего в КХЛ 30-летний форвард в 431 матче набрал 178 (79+99) очков при показателе "-6".
До перехода в рижский клуб Чернов выступал за "Атлант", "Витязь" и череповецкую "Северсталь".
В данный момент "Динамо" с 15 очками в 35 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Спартака" 40 очков и седьмое место на "Западе".