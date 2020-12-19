Рижское "Динамо" обменяло Чернова в "Спартак" Олега Знарка

В заявлении "Динамо" сказано, что в результате обмена рижане получили денежную компенсацию. По неофициальной информации, место Чернова в "Динамо" уже скоро займёт латвийский хоккеист Андрис Джериньш.

В текущем сезоне Чернов сыграл за рижское "Динамо" в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил 4 шайбы и отдал столько же результативных передач при показателе полезности "-11". Всего в КХЛ 30-летний форвард в 431 матче набрал 178 (79+99) очков при показателе "-6".

До перехода в рижский клуб Чернов выступал за "Атлант", "Витязь" и череповецкую "Северсталь".