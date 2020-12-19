Головкин уверенно победил поляка Шеремету и установил рекорд

Поединок Головкина и Шереметы прошёл на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Флорида, США) и завершился после седьмого раунда.

38-летний Головкин был быстрее и техничнее и по ходу боя четырежды отправлял Шеремету в нокдаун. Несмотря на очередной нокдаун в седьмом раунде, поляк смог продержаться до перерыва. Но перед восьмым раундом угол Шереметы решил прекратить избиение и отказался от продолжения боя.

GGG was in cruise control all night long. 💯



(@Autozone) pic.twitter.com/EmfFiJjviT — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2020

Для Геннадия Головкина эта победа стала исторической - казахстанский боксёр в 21-й раз защитил титулы чемпиона мира в среднем весе, побив рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса - у него 20 успешных защит.

Отметим, что Головкин вышел на бой в специальных перчатках и трусах, посвящённых погибшему баскетболисту Коби Брайанту - экипировка была выполнена в традиционных для "Лос-Анджелес Лейкерс" фиолетово-жёлтых цветах.