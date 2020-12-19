Сб, 19.12.2020
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Кришьянис Кариньш
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В России от Covid-19 умерло больше 50 тысяч человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

За последние сутки в России умерли еще 585 человек с Covid-19. С начала пандемии число умерших от вируса там достигло 50 347 человек, сообщает "Медуза" со ссылкой на российский федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России зафиксировано еще 28 209 случаев Covid-19, а с начала пандемии общее число инфицированных в стране достигло 2 819 429 человек.

Всего в России выздоровели 2 254 742 человека, из них за прошлый день из больниц выписались 26 109 пациентов.

За все время России провели более 85,4 миллиона тестов на наличие коронавируса Covid-19, за последние сутки - 527 тысяч.

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