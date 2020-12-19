В США для экстренного использования разрешена уже вторая вакцина против Covid-19

Вакцина Moderna стала второй вакциной против Covid-19, одобренной в западной стране. Утверждение позволяет уже в конце этой недели начать поставки шести миллионов доз этой вакцины.

"С появлением двух вакцин для борьбы с Covid-19 FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с глобальной пандемией", - сказал глава FDA Стивен Хан.

Today, FDA issued an emergency use authorization (EUA) for the second vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2. The emergency use authorization allows the vaccine to be distributed in the U.S for use in individuals 18 years and older. https://t.co/w4BQVg0n2G pic.twitter.com/cw5JwYqxsh — U.S. FDA (@US_FDA) December 19, 2020

"Поздравляем, вакцина Moderna теперь доступна !" написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

Соединенные Штаты - первая страна, одобрившая двухдозовый режим вакцины Moderna.