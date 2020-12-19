Сб, 19.12.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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В США для экстренного использования разрешена уже вторая вакцина против Covid-19

Moderna

ФОТО: Reuters/ScanPix

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) вечером в пятницу, 18 декабря, предоставило экстренное разрешение на использование вакцины против Covid-19, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna Inc.

Вакцина Moderna стала второй вакциной против Covid-19, одобренной в западной стране. Утверждение позволяет уже в конце этой недели начать поставки шести миллионов доз этой вакцины.

"С появлением двух вакцин для борьбы с Covid-19 FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с глобальной пандемией", - сказал глава FDA Стивен Хан.

"Поздравляем, вакцина Moderna теперь доступна !" написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

Соединенные Штаты - первая страна, одобрившая двухдозовый режим вакцины Moderna.

Неделю назад FDA одобрило вакцину против Covid-19, разработанную Pfizer и BioNTech, для экстренного использования, а в понедельник, 14 декабря, в США была запущена массовая вакцинация.

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