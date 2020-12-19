Сб, 19.12.2020
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Кришьянис Кариньш
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Врач: в больницу с Covid-19 попадают и молодые мужчины, и женщины солидного возраста

ФОТО: Ekrānšāviņš

В стационары Рижской Восточной клинической университетской больницы поступают пациенты разного возраста с Covid-19. Пневмонолог Агнесе Шмите, которая работает в стационаре "Центр туберкулеза и заболеваний легких" заметила: в больницу со средним и тяжелым течением болезни попадают как молодые энергичные мужчины, так и дамы солидного возраста и, к сожалению, врачи.

Эти люди нуждаются в кислородной терапии, потому что сам организм больше не может обеспечивать достаточное количество кислорода в крови.

Хотя пациенты получают все необходимые лекарства и терапию, не все побеждают в борьбе с Covid-19 - выздоровление пациента зависит от его собственного иммунитета и других хронических сопутствующих заболеваний.

Врач напоминает, что вирусная инфекция может поразить любого из нас, поэтому так важно соблюдать установленные эпидемиологические требования и дистанцию, ведь таким образом можно защитить свое здоровье и здоровье своих близких.

Видео: Врач Агнесе Шмите рассказывает о Covid-19 на латышском языке

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