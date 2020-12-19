Врач: в больницу с Covid-19 попадают и молодые мужчины, и женщины солидного возраста

Эти люди нуждаются в кислородной терапии, потому что сам организм больше не может обеспечивать достаточное количество кислорода в крови.

Хотя пациенты получают все необходимые лекарства и терапию, не все побеждают в борьбе с Covid-19 - выздоровление пациента зависит от его собственного иммунитета и других хронических сопутствующих заболеваний.

Врач напоминает, что вирусная инфекция может поразить любого из нас, поэтому так важно соблюдать установленные эпидемиологические требования и дистанцию, ведь таким образом можно защитить свое здоровье и здоровье своих близких.