"Динамо" расторгло контракт с одним из основных вратарей

Ранее 33-летний хоккеист был выставлен на драфт отказов.

В нынешнем сезоне КХЛ Проскуряков провёл 14 матчей, отражая в среднем 88,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,09.

До этого Проскуряков выступал за "Металлург", ЦСКА, "Трактор", "Адмирал", "Торпедо", "Югру" и ХК "Сочи". В КХЛ вратарь провёл 371 матч, отразив 91,5% бросков при надёжности 2,3.

Напомним, что ранее на драфт отказов был выставлен 28-летний американский вратарь Зейн Макинтайр. С ним, скорее всего, также будет расторгнут контракт.