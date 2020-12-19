Выборы и усталость от карантина: как Литва опередила страны Европы по числу случаев Covid-19

Начало второй волны коронавируса в Литве совпало с парламентскими выборами. "Уходящее правительство не вводило строгих ограничений, потому что среди населения они были непопулярны", - считает Олег Ерофеев. "Думаю, они рассчитывали выиграть и начать вводить ограничения после этого", - считает литовский журналист Витольд Янчис.

Выборы в Литве проходили в два тура - 11 и 25 октября. В начале октября в Литве фиксировали примерно сотню случаев в день, рестораны и бары при этом работали. В апреле, когда тут фиксировали по несколько десятков случаев в день, общепит был полностью закрыт.

На фоне этого народ отправился на избирательные участки. "Представьте избирательные участки в школах, куда весь день свободно идут люди. Они шли туда просто в масках, в лучшем случае респираторы. Более чем сомневаюсь, что там протирали антисептиком дверные ручки", - говорит Витольд Янчис.

В Вильнюсе было предписано носить маски даже на улице Anadolu Agency via Getty Images

Общество, по словам Олега Ерофеева, тоже расслабилось. "Страна была поделена на зоны, Вильнюс был в красной зоне, а приморские города - в желтой. В красной зоне нужно было носить маски в том числе на улице, в желтой - не нужно было. Так люди на выходных массово ехали на море", - говорит он.

Уже в конце ноября ежедневное количество подтвержденных случаев выросло до тысячи. И только на этом этапе правительство закрыло общепит. Однако распространение вируса не замедлилось. К началу декабря в Литве подтверждали уже по 3000 случаев в день.

"Ставят чипсы и торгуют"

Правительство Ингриды Шимоните быстро ввело локдаун AFP

Партия Саулюса Сквернялиса проиграла выборы и оказалась в оппозиции, а новое правительство Ингриды Шимоните ввело строгий локдаун сразу после вступления в свои полномочия. С 14 декабря жителям Литвы запрещено покидать дома без острой необходимости (работа, покупка продуктов питания, похороны), запрещено покидать границы своих муниципалитетов, на дорогах выставлены блокпосты. Все образовательные учреждения закрыты, непродуктовые магазины тоже закрыты.

Однако, по словам Бернараса Ивановаса, литовцы воспринимают локдаун с недоверием. "Я специально прошелся посмотреть на магазины. Вот весной такого не было, а сейчас они работают на вынос. То есть, приходишь в магазин электроники, говоришь, что тебе нужно - тебе это выдают. Непродуктовые магазины ставят у себя стенды с чипсами и остаются открытыми", - говорит он Русской службе Би-би-си.

Между тем, к середине декабря Литва стала не только одной из самых больных в Европе, но и самой больной в мире. New York Times сообщила, что за семь дней в расчете на 100 тыс. человек в Литве зафиксировано 97,4 случая.

И если во многих европейских странах более высокая вторая волна заражения коронавирусом не совпадает с пиком смертности из-за банального увеличения тестирования, то в Литве смертность в разы выше, чем весной.

Бернарас Ивановас считает, что хороших решений у этой ситуации нет.