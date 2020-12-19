"Продавцам даже угрожали ножом". Из-за строгих ограничений люди стали намного агрессивнее

Член правления SIA Mega sargs Дануте Амбайне сказала, что "сотрудники, чтобы защитить себя и избежать опасности, вызывают охранников, нажимая на кнопку тревоги".

Менеджеры магазинов называют своих продавцов "универсальными солдатами".

Хотя большинство покупателей с пониманием относятся к новым ограничениям, продавцы постоянно испытывают сильное эмоциональное давление. 5

Наибольшее недовольство слышат продавцы, если покупателю приходится ждать снаружи.

"Во время первой волны была дистанция 2 метра, с которой люди в основном справлялись. Сейчас 15 квадратных метров на человека, это очень сложно. Погода на улице холодная, на улице выстраиваются очереди, люди не хотят стоять, больше недовольства", - сказал директор сети магазинов Forevers Атис Блиндс.

Опыт охранных предприятий показывает, что виновных в конфликтах можно разделить на несколько групп. Первые - это молодые люди, у которых есть маски для лица, но они их не надевают и в принципе провоцируют продавца на конфликт.

Вторые - пожилые люди и малообеспеченные люди, особенно в сельской местности, у которых просто нет масок.

Также в магазине top!, расположенном в одном из малых городов Латвии, пару недель назад сняли видео, на котором недовольный покупатель хотел сделать покупки без защитной маски.

Директор маркетинга сети магазинов top! Илзе Приедите, признает, что опыт очень разный.

"Мы сталкивались с оскорбительными криками и съемками ситуации, которые в дальнейшем публикуются в социальных сетях, вплоть до угрозы ножом и другими предметами", - сказала Приедите.



В рижском общественном транспорте люди также нарушают правила, аргументируя это рекомендациями семейного врача не носить маску по состоянию здоровья, заявила Ласма Грейдане, специалист по связям с общественностью Рижской городской полиции.