Covid-19: в Риге было зарегистрировано 40% новых случаев

В Риге за последние сутки зарегистрировано 329 новых заболевших Covid-19, а общее кумулятивное количество пациентов в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3298 человек.

В свою очередь, в Даугавпилсе зарегистрировано 94 новых пациента, а общее количество пациентов за 14 дней достигло 1280 жителей.

За последние сутки в Резекне было зарегистрировано 39 новых случаев, а общее количество заболевших за последние две недели достигло 227 человек. В Лиепае выявлено 30 новых случаев заражения, а общее число случаев за 14 дней увеличилось до 101 человека.

В Екабпилсе было зарегистрировано 18 новых случаев, а в Елгаве - 17, общее число инфицированных за последние две недели составило 199 и 379 человек соответственно.

В Гулбенском и Марупском краях ежедневно регистрировалось 13 новых пациентов, в Адажском и Бауском краях - по 12 в каждом, в Вентспилсском, Кекавском и Огрском краях - по 10 новых пациентов с Covid-19.