В Лондоне вводят самый высокий уровень карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, 19 декабря, что в Лондоне и некоторых частях юга и востока Англии вводится новый режим карантина на фоне растущей обеспокоенности по поводу распространения нового штамма коронавируса, сообщает DPA.
Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
В связи с новыми ограничениями отменяются все послабления, которые власти обещали жителям на Рождество, людей просят не покидать дома, закрываются все магазины, в которых не продаются необходимые товары, а также парикмахерские и спортивные клубы.
PA указывает, что новые правила будут применяться примерно к трети населения Англии. Жителям карантинной зоны четвертой степени не разрешается покидать территорию, а другим британцам рекомендуется не посещать ее.