Сб, 19.12.2020
Здоровье - лучший подарок. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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В Лондоне вводят самый высокий уровень карантина

Лондон.

ФОТО: David Mirzoeff/PA Wire/PA Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, 19 декабря, что в Лондоне и некоторых частях юга и востока Англии вводится новый режим карантина на фоне растущей обеспокоенности по поводу распространения нового штамма коронавируса, сообщает DPA.

Новый штамм коронавируса быстро распространяется и считается на 70% более заразным, ссылаясь на слова Джонсона, пишет агентство PA.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

"Когда вирус меняет свой метод нападения, нам необходимо изменить наш метод защиты", - сказал Джонсон на пресс-конференции.

В связи с новыми ограничениями отменяются все послабления, которые власти обещали жителям на Рождество, людей просят не покидать дома, закрываются все магазины, в которых не продаются необходимые товары, а также парикмахерские и спортивные клубы.

PA указывает, что новые правила будут применяться примерно к трети населения Англии. Жителям карантинной зоны четвертой степени не разрешается покидать территорию, а другим британцам рекомендуется не посещать ее.

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