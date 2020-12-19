В Лондоне вводят самый высокий уровень карантина

Новый штамм коронавируса быстро распространяется и считается на 70% более заразным, ссылаясь на слова Джонсона, пишет агентство PA.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

"Когда вирус меняет свой метод нападения, нам необходимо изменить наш метод защиты", - сказал Джонсон на пресс-конференции.

В связи с новыми ограничениями отменяются все послабления, которые власти обещали жителям на Рождество, людей просят не покидать дома, закрываются все магазины, в которых не продаются необходимые товары, а также парикмахерские и спортивные клубы.